В Москве начали поиск неизвестных, стрелявших в мужчину

Также злоумышленники похитили имущество из машины потерпевшего

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Неизвестные на Волжском бульваре в Москве ранили мужчину из травматического оружия, а затем похитили имущество из его машины и скрылись. Как сообщили в пресс-службе в столичного ГУ МВД России в понедельник, сейчас злоумышленников ищут.

Инцидент произошел в 15:40. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что неизвестные, предположительно из травматического оружия, произвели выстрел в мужчину, вскрыли багажник его автомашины и похитили имущество, после чего с места происшествия скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается перечень похищенного и причиненный материальный ущерб. "Пострадавший направлен в медицинское учреждение", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что злоумышленники разбили замок багажника молотком. Пострадавший ранен в ногу, по предварительным данным, его жизни ничего не угрожает.