На трассе М-8 в Вологодской области столкнулись грузовики

Движение перекрыли

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Столкновение грузовиков произошло на 402-м км федеральной автодороги М-8 Москва - Архангельск в Вологодской области. Движение на участке временно закрыто, сообщила пресс-служба Росавтодора.

"5 июня с 16:20 мск на 402-м км автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, в городе Грязовце Вологодской области закрыто движение для всех видов автотранспортных средств. Причина: попутное столкновение грузовых автомобилей", - сообщается на сайте Росавтодора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области, произошло столкновение трех движущихся в попутном направлении грузовиков - "Камаза", "Газели" и MAN.

"В результате происшествия никто не пострадал, за медицинской помощью на данный момент никто не обращался. Сейчас одна полоса дороги открыта для движения. Причины аварии уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.