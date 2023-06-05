Суд Петербурга отправил под стражу водителя грузовика после ДТП с 12 машинами

Мужчина просил избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как является единственным кормильцем в семье, отец имеет хронические заболевания, кроме этого готов возместить ущерб пострадавшим, скрываться от органов следствия и суда не намерен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Предполагаемый виновник массовой аварии с участием 12 автомобилей в Санкт-Петербурге, водитель грузовика, отправлен под стражу до 1 августа. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Арсена Магамедалиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 1 августа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 июня около 08:40 мск Магамедалиев в состоянии наркотического опьянения, управляя грузовым самосвалом IVECO, принадлежащим Л., следовал по проезжей части проспекта Славы в направлении от улице Ивановской к Пражской во Фрунзенском районе. Перед светофором на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы, избрав скорость около 40-45 км/ч, не выдержал безопасную дистанцию до следовавшего впереди попутного автомобиля Opel Vectra под управлением водителя Ш., и столкнулся с ним. После этого грузовик выехал на встречную сторону дороги, где совершил столкновения еще с 10 встречными автомобилями.

В результате ДТП водителю "УАЗ Патриот" О., а также двум его пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, иным участникам ДТП были также причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

В пресс-службе отметили, что мужчина просил избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как является единственным кормильцем в семье, отец имеет хронические заболевания, кроме этого готов возместить ущерб пострадавшим, скрываться от органов следствия и суда не намерен.

Ранее ТАСС сообщал, что после массового ДТП некоторых пострадавших экстренные службы деблокировали с помощью гидравлического инструмента. Комитет по здравоохранению города сообщал, что в больницы увезли 12 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, позднее 4 отпустили на амбулаторное лечение.