Электроснабжение трех районов Алтайского края восстановили после пожара на подстанции

Без света ранее оставались жители Заринского, Залесовского и Кытмановского районов

ТАСС, 5 июня. Электроснабжение трех районов Алтайского края после пожара на подстанции в селе Смазнево восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"После полной ликвидации возгорания трансформатора на подстанции в селе Смазнево Алтайского края восстановлено энергоснабжение всех жителей Заринского, Залесовского и Кытмановского районов", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь возгорания составляет 30 кв. м. Открытое горение ликвидировано. В ведомстве сообщали, что произошло возгорание транформаторного масла в результате разгерметизации резервуара. Всего в ликвидации возгорания задействованы 14 человек личного состава и 5 автоцистерн. Силами бригад энергетиков проводятся переподключения абонентов Залесовского, Заринского и Кытмановского районов.

В пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что к очагу возгорания направлен пожарный поезд станции Алтайская. Он везет 165 тонн воды и 2,5 тонны пенообразователя. Пострадавших нет. Движение на станции осуществляется в штатном режиме.