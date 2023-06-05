В Лабинском районе Кубани из-за угрозы подтопления эвакуировали детский лагерь

Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Щучка и ручье Безымянном в Упорненском сельском поселении

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Детей, отдыхавших в лагере "Мечта" в Лабинском районе Краснодарского края, эвакуировали на автобусах и вернули домой из-за угрозы подтопления в связи с непогодой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Лабинский район Владимир Забураев.

"Поскольку детский лагерь "Мечта" начал свою работу и возникла угроза подтопления пути к нему, было принято решение эвакуировать детей, находящихся там, и вернуть их домой. Для этого в лагерь направлены автобусы. Дети оперативно вывезены из зоны подтопления", - написал он.

Отмечается, что из-за дождей поднялся уровень воды в реке Щучка и ручье Безымянном в Упорненском сельском поселении, они вышли из берегов и затопили трассу, в результате началось разрушение переезда от Сладковского поселения к Упорненскому. По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, в Упорной уже подтоплены 10 придомовых территорий, в 10 домовладений зашла вода.

Относительно ситуации в Армавире, по данным оперативного штаба Краснодарского края, в воскресенье из-за залпового ливня здесь за час выпала двухнедельная норма осадков, по состоянию на понедельник подтопленными остаются десять придомовых территорий, из них в двух домах осталась вода. В Краснодаре, как уточняет мэрия, ликвидируют последствия подтопления детского сада "Стрекоза", возобновить его работу планируют во вторник. В Краснодаре выпало на 13% больше среднемесячной нормы осадков.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В результате дождей подтоплены ряд населенных пунктов в Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах и Армавире. В Кореновском районе и Армавире действует режим чрезвычайной ситуации. Так, по данным оперативного штаба региона, были подтоплены более 150 придомовых территорий, вода заходила и в дома. По состоянию на понедельник откачивать воду продолжают в Армавире, в других населенных пунктах последствия ликвидированы.