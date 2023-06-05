В Сочи возбудили дело о халатности в отношении полицейского после смерти 7-летней девочки

По данным СК, участковый ненадлежащим образом отнесся к проверке информации об избиении ребенка

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовные дела по статье о халатности в отношении участкового уполномоченного полиции после смерти 7-летней девочки, избитой отчимом, а также в отношении матери ребенка по двум статьям. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее по статье об убийстве было возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего сожители матери погибшей девочки, по решению суда он арестован на время предварительного следствия.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СК РФ по краю возбуждены уголовные дела в отношении 31-летней матери погибшей девочки, подозреваемой в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 125, 156 УК РФ), а также участкового уполномоченного территориального пункта полиции УВД по городу Сочи, который подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

В краевом следственном управлении отметили, что жители дома, где произошло ЧП, неоднократно обращались в полицию с заявлениями о возможном избиении девочки сожителем ее матери, сообщали, что из квартиры часто слышны детские крики и плач. Рассмотреть заявления было поручено участковому уполномоченному полиции, предварительно, он ненадлежащим образом отнесся к проверке информации и составил рапорт о том, что нарушений не выявлено.

"В настоящее время сотрудниками Краснодарской полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствующих совершению данного противоправного деяния", - добавили относительно ситуации с сотрудником в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мать умершей девочки подозревают в том, что не приняла мер по защите ребенка от действий сожителя и по оказанию медицинской помощи ребенку. По предварительной версии следствия, 27 мая в Сочи мужчина нанес дочери своей сожительницы не менее 15 ударов ремнем по различным частям тела. Состояние ребенка постепенно ухудшалось, за оказанием медицинской помощи ребенку никто не обращался. В ночь на 2 июня 7-летней девочке стало резко хуже, ее мать вызвала скорую помощь, но ребенок умер в машине медиков.