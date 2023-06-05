В Алтайском крае полностью потушили пожар на станции Смазнево

При пожаре никто не пострадал

ТАСС, 5 июня. Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 00:10 (20:10 мск - прим. ТАСС) пожар на станции Смазнево Заринского района полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар оставил без электроснабжения три района в Алтайском крае, позднее в пресс-службе компании "Россети Сибирь" сообщили, что электричество вернули в населенные пункты.

Ранее в ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь возгорания составляла 30 кв. м. В ведомстве сообщали, что произошло возгорание трансформаторного масла в результате разгерметизации резервуара. При пожаре никто не пострадал.