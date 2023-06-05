В трех станицах Краснодарского края оповестили население о подъеме рек

Информирование жителей проведено с помощью систем оповещения

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Подъемы уровня воды в реках начались в Лабинском районе Краснодарского края, власти проинформировали жителей с помощью систем оповещения населения. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В связи с сильным залповым дождем и подъемом уровня воды на территории трех населенных пунктов Лабинского района по поручению главы муниципалитета запустили установки оповещения населения. Провели оповещение жителей в ст. Упорной, ст. Владимирской, ст. Зассовской", - говорится в сообщении.

Глава Лабинского района Владимир Забураев отметил, что уровень воды растет в реках Кукса и Неволька. "Призываю всех, проживающих рядом, принять все необходимые превентивные меры. В случае подтопления звоните по номеру 112", - сообщил Зубарев в Telegram-канале.