В Белгороде прекратил свою работу самый крупный пункт временного размещения

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, при необходимости его могут развернуть снова

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Самый крупный пункт временного размещения (ПВР) в спорткомплексе "Белгород-арена" для жителей Шебекинского округа, отселенных из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины, прекращает свою работу. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Пункт временного размещения в "Белгород-арене" сегодня прекращает прием шебекинцев. Всех, кто хотел - разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области", - написал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, при необходимости самый крупный ПВР в городе вновь будет развернут. Ранее сообщалось, что более 1 тыс. жителей Шебекинского городского округа было размещено в спорткомплексе "Белгород-арена".

Дежурный ПВР расположен в учебно-спортивном комплексе С. Хоркиной НИУ "БелГУ". "В последние дни из Шебекинского горокруга прибывает до 35 человек в сутки. В пункте проводят максимум один день, а затем всем предоставляем комфортные условия", - отметил Демидов.