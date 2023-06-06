6 июня, 05:45,
обновлено 6 июня, 06:28
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о тревожной ситуации на запорожском направлении

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", после попыток прорыва украинские военные перегруппировываются

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация на запорожском направлении складывается тревожно, но находится под контролем. Об этом во вторник заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Радио Крым".

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"На запорожском направлении ситуация тревожная, но контролируемая", - сказал он, отметив, что после попыток прорыва в последние дни украинские военные перегруппировываются.

Рогов сообщил, что подразделения ВС Украины прошли необходимую подготовку и действуют грамотно. "Важно понимать, что нынешнее крупномасштабное, как его предъявили, наступление - это всего лишь разминка перед основными событиями на запорожском театре военных действий", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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