ВСУ выпустили по Шебекинскому округу порядка 500 различных боеприпасов за сутки

Есть пострадавший с осколочным ранением кисти

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области почти 500 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - написал он.

По информации губернатора, села Графовка и Безлюдовка 5 июня обстреляли снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" - зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. По селу Муром выпущено 20 артиллерийских снарядов, в поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник с беспилотников сбрасывал взрывные устройства на жилые дома.

В Белгородском районе за минувшие сутки по селу Журавлевка было выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. "В селе Драгунское противник сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотника. В результате поврежден один из энергетических объектов. <…> В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены 1 домовладение, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей", - написал Гладков.

В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском районе один минометный снаряд выпущен по хутору Старый, в Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилетов, из них 42 пришлось на село Глотово - били из миномета. Ранее губернатор сообщал, что в селе Глотово в результате обстрелов пострадал 14-летний мальчик, сейчас он доставлен в детскую областную больницу.