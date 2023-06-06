6 июня, 11:34

В КБР подтопило часть автодороги Нальчик - Майский

Глава республики Казбек Коков заверил, что предпринимаются все меры для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия стихии

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Часть автодороги Нальчик - Майский затоплена в Кабардино-Балкарии (КБР) в результате прошедших в регионе ливней. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков. 

"В настоящий момент оказался подтопленным участок автодороги Нальчик-Майский в районе селения Черная Речка. На месте несут дежурство все оперативные службы. Прошу вас соблюдать меры предосторожности и заранее выбирать имеющиеся объездные маршруты", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Ранее он побывал на головном водозаборе Нальчика, который также получил повреждения после ливня. "Обильные осадки в последние дни вызвали значительное повышение уровня рек Белой и Нальчик, нарушив функционирование гидротехнических сооружений станции. В настоящий момент уровень воды также остается высоким", - отметил Коков.

Он заверил, что предпринимаются все меры для того, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия стихии и восстановить водоснабжение потребителей в полном объеме. 

Теги:
РоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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