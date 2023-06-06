Суд в Брянске приговорил жителя Москвы к 9,5 года колонии за покушение на госизмену

Его задержал пограничный наряд в 150 м от госграницы

БРЯНСК, 6 июня. /ТАСС/. Брянский областной суд признал жителя Москвы, который намеревался воевать в составе украинского вооруженного формирования, виновным в покушениях на государственную измену и незаконное пересечение госграницы России, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Покушение на государственную измену" и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ "Покушение на незаконное пересечение государственной границы России без надлежащего разрешения".

Установлено, что житель Москвы 1995 года рождения после переписки с украинскими вербовщиками приехал в поселок Белая Березка Брянской области, где пешком попытался незаконно пересечь госграницу. После этого он планировал принять участие в боевых действиях в составе украинского вооруженного формирования. В 150 м от госграницы фигуранта дела задержал пограничный наряд.

Брянский областной суд и раньше выносил приговоры по делам со схожей фабулой обвинения. Фигуранты дел признавались виновными в покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ). Однако в этот раз приговор вынесли с учетом изменений в статье 275 УК РФ от 14 июля 2022 года, которые дополнили признаки госизмены переходом на сторону противника.