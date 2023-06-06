6 июня, 18:14

В Сватове полицейские обнаружили около 2 тыс. патронов

По информации МВД по республике, также изъяли пять гранат Ф-1, четыре гранаты РГД-5, шесть запалов УЗРГМ, четыре запала УЗРГМ-2 и две ленты с патронами калибра 7,62 мм

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили на одной из улиц города Сватова гранаты и около 2 тыс. патронов различного калибра. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей МВД по ЛНР.

"На одной из улиц города Сватова обнаружено и изъято пять гранат Ф-1, четыре гранаты РГД-5, шесть запалов УЗРГМ, четыре запала УЗРГМ-2, около 2 тыс. патронов различного калибра, две ленты с патронами калибра 7,62 мм", - следует из сообщения, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в МВД по республике сообщили, что сотрудники ведомства изъяли порядка 40 тыс. патронов различного калибра и более 200 гранат на бывших позициях ВС Украины в лесном массиве у города Северодонецка. 

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