СМИ: оправданного по делу о нападении на племянника жены Макрона задержали на манифестации

По данным журнала Valeurs actuelles, 23-летнего Адриена Ф. задержали в ходе полицейской проверки участников протеста против пенсионной реформы за "ношение запрещенных предметов"

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Мужчина, который был оправдан по делу о нападении на племянника первой леди Франции Брижит Макрон, задержан по обвинению в попытке проноса запрещенных предметов на манифестацию в Париже. Об этом сообщает во вторник журнал Valeurs actuelles.

По его данным, 23-летний Адриен Ф. был задержан в ходе полицейской проверки участников протеста против пенсионной реформы на эспланаде перед Домом инвалидов за "ношение запрещенных предметов". В прокуратуре Парижа подтвердили факт задержания, заявив, что молодой человек "подозревается в участии в группе, созданной для подготовки насилия против других людей, а также для уничтожения или повреждения имущества". Во время задержания на нем была каска и защитные перчатки.

В общей сложности перед началом парижской манифестации полицейские провели 2,7 тыс. досмотров, 14 человек были задержаны. Помимо Парижа демонстрации проходят в других крупных городах Франции по призыву профсоюзов в рамках 14-го общенационального дня протестов против пенсионной реформы.

Суд Амьена (департамент О-де-Франс, север Франции) приговорил к году и году и трем месяцам лишения свободы двоих мужчин за нападение на внучатого племянника Брижит Макрон. Инцидент произошел во время акции против пенсионной реформы. Как сообщала газета Courrier picard, агрессивно настроенные граждане начали разбрасывать мусор перед витриной магазина шоколада, принадлежащего семье Тронье. Когда внучатый племянник жены президента Франции попытался им помешать, несколько человек набросились на него с кулаками. После нападения Тронье потерял возможность работать на четыре дня.

Третий обвиняемый был оправдан ввиду сомнений относительно его причастности к избиению человека. Сам Адриен Ф. в тот день был замечен на месте происшествия с повязкой "Пресса" на рукаве и, по его утверждению, снимал репортаж для соцсетей в качестве независимого журналиста.