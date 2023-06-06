ФСБ возбудило дело о попытке контрабанды комплектующих для военной техники

Стоимость товаров оценивалась в 570 тыс. рублей

ТАСС, 6 июня. Уголовное дело возбудили по факту покушения на контрабанду комплектующих для военной техники через государственную границу России двумя москвичами и жителем Смоленской области, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России и УФСБ России по Смоленской области пресечено покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации комплектующих военной техники. В декабре 2022 года военными контрразведчиками были установлены двое жителей города Москвы в отношении москвичей следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК России "Покушение на контрабанду", - говорится в сообщении.

Подозреваемые в декабре 2022 года предприняли попытку переправить за границу клистроны, используемые в работе зенитных ракетных комплексов. "Найдя покупателя в лице иностранного гражданина, мужчины договорились о стоимости товаров в размере 570 тыс. рублей. Также стороны обсудили условия доставки, согласно которым перевезти специализированные приборы должен был 54-летний житель Смоленской области за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Житель Смоленской области должен был перевести в багажнике своего автомобиля клистроны за границу. Перед стационарным пунктом контроля машину досмотрели сотрудники спецслужб. Военную технику изъяли и отправили на специализированную экспертизу.