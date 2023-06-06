Суд повторно рассмотрит дело о гибели подростка при обрушении здания под Кировом

Второй пострадавший получил тяжкий вред здоровью

КИРОВ, 6 июня. /ТАСС/. Судебная коллегия отправила на пересмотр в суд первой инстанции дело в отношении мужчин, привлекших юношей к разбору здания в Котельниче Кировской области, в результате обрушения которого один из подростков погиб. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения апелляционного представления гособвинителя судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда отменила оправдательный приговор в отношении двух жителей Котельнича. Они обвиняются по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Уголовное дело вновь будет рассмотрено в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в середине августа 2022 года один из обвиняемых приобрел для демонтажа под строительные материалы аварийное здание бывшей школы в Котельниче. 25 августа оба обвиняемых незаконно привлекли несовершеннолетних к разбору аварийного объекта. Из-за допущенных нарушений при выполнении монтажных работ обрушились железобетонные элементы здания школы, в результате пострадали двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, один из них погиб. Второму подростку оказана медицинская помощь, ему причинен тяжкий вред здоровью.