В Тюмени загорелся прессованный картон в ангаре

Никто не пострадал

ТЮМЕНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Горение прессованного картона на площади 800 кв. м в ангаре произошло в Тюмени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Сегодня в девятом часу вечера поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа по адресу: Тюмень, улица Тимофея Чаркова, 7Б. По предварительным данным, происходит горение прессованного картона, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте задействовали 12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В пресс-службе добавили, что информация о пострадавших не поступала.