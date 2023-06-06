6 июня, 17:52,
обновлено 6 июня, 18:22

В Тульской области умер девятилетний мальчик, на которого упали ворота на спортплощадке

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 6 июня. Прокуратура Тульской области начала проверку по факту смерти девятилетнего мальчика в Ефремове, на которого упали ворота, размещенные на спортивной площадке, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Тульской области.

"Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту смертельного инцидента, произошедшего с девятилетним мальчиком в Ефремове Тульской области. По предварительной информации, днем 6 июня на девятилетнего мальчика упали спортивные ворота, размещенные на спортивной площадке по улице Строителей у дома №37а. От полученных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проведение проверки поручили Ефремовской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки. "По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе.

Похже в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. "Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту получения смертельных травм малолетним на спортивной площадке", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияТульская область
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