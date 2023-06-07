7 июня, 05:56

В центре Москвы в доме, где жил Николай Островский, произошел пожар

Пожар потушен на площади 3 кв. м

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожар возник в центре Москвы в доме, где в 1930-е годы жил писатель Николай Островский. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"В Пречистенском переулке, 12 произошел пожар в административном доме. Возгорание произошло на первом этаже в подсобке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы спастись люди вылезли на козырек второго этажа. "В настоящее время пожар потушен на площади 3 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В Пречистенском переулке, 12 находится доходный дом, построенный в 1896 году архитектором Н. И. Якуниным. Здесь с весны 1930 по лето 1932 года жил писатель Николай Островский. 

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