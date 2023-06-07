СК завершил расследование дела о похищении и вымогательстве, совершенных в 1997 году

Как отметили в ведомстве, установить обстоятельства преступлений и привлечь Аслана Дутаева к ответственности удалось во взаимодействии с подразделением МВД по РСО-Алания и УФСБ России по Чеченской Республике

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о похищении и вымогательстве в отношении Аслана Дутаева, начатое в 1997 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении Аслана Дутаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 №63-ФЗ - похищение несовершеннолетнего организованной группой), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ - вымогательство в крупном размере организованной группой)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь Дутаева к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделением МВД по РСО-Алания и УФСБ России по Чеченской Республике.

Следствием установлено, что в 1997 году в Чечне в состав организованной преступной группы под руководством Дутаева, созданной для совершения нападений на граждан, вошли Сулейман Доргуев, Ваха Усманов, Хампаш Тарамов, Хизир Бикаев и другие лица. 2 сентября 1997 года Усманов и Тарамов, передвигаясь на автомобиле Дутаева под управлением Доргуева, действуя с согласия Дутаева и других членов организованной группы, находясь в городе Моздоке, похитили несовершеннолетнего Дмитрия Рудкова и удерживали его в селе Бено-Юрт Надтеречного района Чеченской Республики. Фигуранты потребовали от отца потерпевшего денежные средства в размере $50 тыс. за его освобождение. Требования Дутаева, Усманова, Тарамова, Доргуева и других членов организованной группы были удовлетворены 5 декабря 1997 года, на территории Надтеречного района Чеченской Республики Рудков был освобожден.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Дутаева направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления Доргуев и Усманов ранее приговорены к длительным срокам лишения свободы, уголовное преследование в отношении Бикаева прекращено в связи с его смертью, а Тарамов объявлен в международный розыск", - заключили в СК.