Суд отправил под стражу еще одного участника массовой драки в Петербурге

Причастность еще четверых человек не была подтверждена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного участника массовой драки рабочих. Причастность четверых не была подтверждена, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хаважи Хасиева, Тологон Аширалиева, Уулу Замирбека, Уулу Жакыпжана и Амантура Нармырзаева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ <…> Суд удовлетворил ходатайство следствия только в отношении Уулу Замирбека, избрав ему стражу по 4 августа", - говорится в сообщении.

Прокурор не поддержал ходатайства следователя в отношении Хасиева, Аширалиева, Жакыпжана и Нармырзаева, просил отказать, поскольку их причастность не подтверждена, а вот в отношении Уулу Замирбека ходатайство поддержал. Все подозреваемые и их защитники возражали, просили меру, не связанную с изоляцией от общества.

Фигуранты были задержаны 5 июня, обвинение им не предъявлялось. Ранее ТАСС сообщал, что суд заключил под стражу двоих участников массовой драки. Всего накануне суд рассмотрел дела еще четверых подозреваемых, причастность двоих не была подтверждена.

По версии следствия, неустановленные люди у здания на Лахтинском проспекте, д. 2, корп. 5, лит. А, устроили массовую драку 3 июня. Полицейские задержали четырех человек в качестве подозреваемых в участии в драке. Всего в отделы полиции были доставлены несколько десятков человек. После группового конфликта между рабочими строительной компании каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе из медучреждений. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.