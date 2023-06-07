Экс-главу района Ростовской области осудили на два года колонии за превышение полномочий

Чиновник ранее не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для выделения детям-сиротам, проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил экс-главу Кагальницкого района Игоря Грибова к двум годам колонии за превышение полномочий. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Приговором суда Грибов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали, что чиновник не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для выделения детям-сиротам, проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам. На основании подписанных им актов приема-передачи квартиры в новом жилом доме были приняты на баланс муниципалитета и позднее переданы по договору найма сиротам. При этом из регионального бюджета застройщику было перечислено более 7 млн рублей. В соответствии со строительно-техническими экспертизами квартиры признаны непригодными для проживания.

В октябре 2021 года экс-глава Кагальницкого района Грибов был задержан по делу, связанному с махинациями с жильем, предназначенным для детей-сирот. Позже суд принял решение о временном отстранении Грибова от занимаемой должности.