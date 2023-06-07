В Иванове более 6 тыс. человек остались без электричества после грозы

Аварийные бригады приступили к устранению последствий стихии

ТАСС, 7 июня. Электроснабжение нарушено в домах более 6 тыс. жителей города Иваново из-за грозы с дождем и сильным ветром, отдельные порывы которого достигали 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"Аварийное отключение в результате грозового фронта произошло на 54 трансформаторных подстанциях. В различных районах города без света остаются 1 200 частных домовладений, 48 многоквартирных домов, всего 6 280 человек", - говорится в распространенном сообщении.

По данным горадминистрации, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило более 50 сообщений об упавших деревьях. Как уточнили ТАСС в главном управлении МЧС по региону, 21 дерево упало на проезжие части, о пострадавших не сообщается. Аварийные бригады приступили к устранению последствий стихии.

О последствиях непогоды сообщается также в Тверской, Костромской и Ярославской областях. Так, в Тверском регионе произошли частичные отключения электроэнергии из-за упавших деревьев на линии электропередачи. В восстановительных работах задействованы 40 бригад энергетиков, отметили в пресс-службе "Тверьэнерго".

В Ярославле из-за сильного ветра и дождя несколько деревьев упали во дворах жилых домов и на трамвайные пути на Ленинградском проспекте и контактную сеть троллейбусов на улицах Менделеева и Гагарина. "В связи с этим изменены маршруты движения трамваев №№ 5 и 7 и троллейбусов №5. Работа электрического транспорта организована по укороченным вариантам. Оперативные службы города восстанавливают движение", - сообщила пресс-служба мэрии.

В Костроме в единую диспетчерскую службу города поступило восемь сообщений о случаях падения деревьев, веток, железобетонных столбов, а также обрывах электропроводов, сообщает администрация города. Сотрудниками ПАО "МРСК Центра" ведутся работы по устранению повреждений на линиях электропередачи и восстановлению электроснабжения в районе улиц Ивановской, Осыпной и Глухой.