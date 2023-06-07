Оказавшиеся в центре чекового скандала министры Литвы не намерены уходить в отставку

Президент Гитанас Науседа заявил, что не видит возможности, чтобы министр финансов Гинтаре Скайсте и министр культуры Симонас Кайрис работали в новом правительстве, если такое будет создано

ВИЛЬНЮС, 7 июня. /ТАСС/. Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и министр культуры Симонас Кайрис, оказавшиеся фигурантами так называемого чекового скандала, подавать в отставку не намерены. Об этом главы ведомств заявили в среду журналистам.

"Я уважаю полномочия президента страны, которые предоставлены ему конституцией и которыми он, видимо, воспользуется в нужный час, но в настоящее время никакое новое правительство не формируется", - сказала министр финансов. Во вторник президент Гитанас Науседа заявил, что не видит возможности, чтобы Скайсте работала в новом правительстве, если такое будет создано.

Таким же образом глава государства высказался о министре культуры. "Президент реагирует на актуальные события, было бы странно, если бы он не реагировал, - сказал Кайрис. - А я, несмотря на это, буду работать день, неделю, месяц или год и буду работать от души. Чувствую себя достаточно твердо. Уходить в отставку не планирую".

Своего рода пример своим подчиненным показала глава кабинета Ингрида Шимоните. В начале скандала она заявила, что уйдет в отставку, если парламент откажется объявить досрочные выборы, которые правящая партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" считала для разрешения скандала необходимыми. Во вторник парламент не согласился на проведение досрочных выборов. Шимоните тут же заявила, что ее прежние слова об отставке были перебором.

Скандал с деньгами

Политический скандал связан с деньгами, которые отдельные нынешние члены кабинета министров, бывшие до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы. В каждом из трех установленных журналистами случаев речь идет о €10 тыс. и более. Утверждается, что министры не могут подтвердить расходование этих сумм банковскими выписками или чеками. Не исключено, что они использовали деньги в личных целях. Всего в Сейме сейчас заседают более 50 бывших депутатов муниципального уровня, которые также могут оказаться под подозрением.

23 мая из-за этого единственная ушла в отставку министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.