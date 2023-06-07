Россиянина эвакуировали с ледостойкой платформы на вертолете губернатора Шпицбергена

В посольстве РФ в Норвегии не исключил доставку пациента в губернскую больницу города Тромсё

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Гражданин России на вертолете губернатора Шпицбергена был эвакуирован с ледостойкой платформы "Северный полюс". Об этом в среду сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Норвегии.

"6 июня российскому гражданину, работающему на борту ледостойкой платформы "Северный полюс", потребовалась срочная медицинская эвакуация. <...> Морской спасательный координационный центр в Мурманске связался с Главным спасательным центром Северной Норвегии, после чего норвежскими властями было принято решение о доставке гражданина РФ в больницу норвежского поселка Лонгиербюен на Шпицбергене на вертолете губернатора архипелага", - говорится в сообщении Посольства России.

"После прибытия на архипелаг Шпицберген будет решаться вопрос о дальнейшей врачебной помощи. Не исключена доставка пациента в губернскую больницу города Тромсё", - сообщило российское ведомство.

В сообщении также отмечается, что по этому вопросу посольство в Осло взаимодействует с МИД Норвегии, а консульство России на Шпицбергене - с администрацией губернатора архипелага.

Операция по эвакуации

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" находилась в своем первом дрейфе в водах Северного Ледовитого океана недалеко далеко за полярным кругом. В ночь на вторник один из ученых-полярников, участвовавших в экспедиции "Северный полюс-41", почувствовал себя плохо, рассказали ТАСС в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Медицинские специалисты на борту ЛСП "Северный полюс" сделали все возможное, чтобы помочь ученому, однако для дальнейшего лечения потребовалась его оперативная эвакуация в стационар. В рамках международной операции были задействованы силы спасательного центра Объединенного координационно спасательного центра Северной Норвегии (JRCC - North Norway), поддержку оказывал морской спасательно-координационный центр "Мурманск" Морской спасательной службы России.

Благодаря должной координации усилий и оперативной работе спасателей на норвежском вертолете Super Puma полярник был доставлен в город Лонгйир на Шпицбергене. Оттуда ученого уже эвакуировали в больницу норвежского города Тромсё на севере Скандинавского полуострова.

"В условиях стационара пациенту уже оказана вся необходимая медицинская помощь. На текущий момент состояние больного оценивается как тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет", - рассказали в пресс-службе ААНИИ.

Об экспедиции

ЛСП "Северный полюс" - уникальное научно-исследовательское судно, обладающее функционалом научно-исследовательского центра и предназначенное для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно призвано проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования; способно проходить во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).

Экспедиция "Северный полюс-41" (СП-41) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция "Северный полюс" ("Северный полюс - 1") начала работу 21 мая 1937 года. В 2022 году, спустя 85 лет с ее образования, программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне - экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс".

Об институте

ААНИИ - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах России и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове. ААНИИ является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике.