В Токио риску серьезного затопления подвержены почти 500 тыс. домохозяйств

Они находятся рядом с Токийским заливом - там уровень воды может подняться выше 5 м

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 480 тыс. домохозяйств в Токио могут столкнуться с риском серьезного затопления в случае возникновения сильного наводнения в столичном регионе Японии. Об этом в четверг сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что эти домохозяйства находятся вблизи Токийского залива, где уровень воды при наводнении может временно подняться выше 5 м либо сохраняться выше 50 см на протяжении трех дней. В связи с этим столичная администрация намерена разослать жителям соответствующих районов персональные инструкции по проведению экстренной эвакуации, подчеркивает Yomiuri.

По данным метеорологов, с 8 по 9 июня на тихоокеанском побережье Японии ожидаются мощные ливни. На востоке Японии, где расположен Токио, в течение суток может выпасть порядка 120 мм осадков.