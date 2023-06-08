В ЕАО вынесли приговор четверым участникам организации "Свидетели Иеговы"

Они получили сроки от 3,5 года до 6,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима

ТАСС, 8 июня. Биробиджанский районный суд приговорил четверых жителей Еврейской автономной области (ЕАО), участвовавших в деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

"Все фигуранты признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Лидер организации приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, двое участников получили 5 лет и 11 месяцев наказания и один 3 года и 6 месяцев также с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, все фигуранты приговорены к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью религиозной организации на срок 4 года 6 месяцев", - говорится в распространенном сообщении. Приговор вступил в силу.

В отношении лидера и троих активных участников организации УФСБ России по ЕАО расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация и финансирование деятельности экстремистской организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Несмотря на запрет деятельности в соответствии с решением Верховного суда РФ участники ячейки организации в Биробиджане "предпринимали активные попытки по вовлечению жителей автономии к противоправным действиям, проводили тайные собрания и реализовывали преступную схему финансирования своей деятельности под руководством западных кураторов", уточнили в пресс-службе УФСБ России по региону.