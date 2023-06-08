В Иркутске задержали троих подозреваемых в заказном поджоге подстанции троллейбусного депо

Мужчины сознались в совершении правонарушения

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутске задержали троих мужчин, подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо, который они совершили за денежное вознаграждение. Об этом в четверг сообщил портал "МВД-медиа".

"В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Иркутское" поступило сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на улице Лермонтова, снабжающей электричеством троллейбусное депо. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. <...> Сотрудники районной полиции и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23-26 лет, которые сознались в противоправном деянии", - говорится в сообщении.

Один из задержанных рассказал, что в сообществе популярного мессенджера нашел объявление о работе. С мужчиной связался неизвестный и предложил выполнить поджог за денежное вознаграждение. Задержанный привлек к выполнению задания своих знакомых. Все действия сообщники выполняли по инструкции, которую им предоставили. По версии полиции, мужчины должны были совершить еще несколько противоправных деяний в городе.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 215.2 УК РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Двум фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему - обязательство о явке.