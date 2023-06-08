В Приангарье ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать с 10 по 12 июня 2023 года

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области ввели в регионе режим повышенной готовности с 10 по 12 июня в связи с предстоящими продолжительными выходными и продолжающимся весенним половодьем на севере, где ожидается повышение уровня воды в реках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики в регионе вводится режим повышенной готовности с 10 по 12 июня 2023 года. <…> Режим повышенной готовности вводят на время нерабочих и праздничных дней", - говорится в распространенном сообщении.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на севере региона продолжается весеннее половодье. В четверг на реке Киренга ожидается повышение уровня воды в районе поселка Улькан до 410-450 см при критической отметке 430 см, в районе села Казачинское - до 230-280 см при критической отметке 250 см. Возможен выход воды на пониженные участки местности.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, уровень воды в реке Киренга уже приближается к критическому. "По состоянию на 08:00, уровень воды в Киренге в районе населенного пункта Улькан составляет 397 см, в районе села Казачинское - 225 см. <…> В район направлена оперативная группа главного управления для контроля за складывающейся гидрологической обстановкой, проведения мониторинга на водном объекте, в том числе с применением беспилотных летательных систем. <…> Особое внимание уделено информированию населения с обязательным подворовым обходом и уточнением мест проживания маломобильных граждан, пожилых людей", - говорится в распространенном сообщении. В двух населенных пунктах проживают в общей сложности порядка 3 тыс. человек.

Весенние паводки начались в Иркутской области в начале мая. Пострадали семь населенных пунктов в Катангском районе. Накануне почти 400 человек получили выплаты из резервного фонда правительства региона в качестве единовременной помощи и компенсации за утрату имущества.