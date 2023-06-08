В Новосибирске возбудили дело о неуплате таможенных платежей за вывоз 158 тыс. тонн сои

Сумма подлежащих уплате платежей составила более 200 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новосибирске за уклонение от уплаты таможенных платежей более чем на 200 млн рублей за вывоз за рубеж свыше 158 тыс. тонн продовольственной сои, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 200 млн рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

В сообщении отмечается, что зарегистрированный в Новосибирской области участник внешнеэкономической деятельности ООО "Восток опт" в целях уклонения от уплаты введенной с февраля 2021 года вывозной таможенной пошлины на отдельные товары "произвел неправомерное заявление таможенной процедуры и недостоверное декларирование свыше 158 тыс. тонн продовольственной сои, вывозимой за рубеж по внешнеэкономическому контракту".