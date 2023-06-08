Министров ЖХК и строительства Башкирии приговорили к шести годам годам лишения свободы

Они будут отбывать наказание в колонии общего режима

УФА, 8 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы приговорил министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева и министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева к трем годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда в четверг. Они обвинялись в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году.

"Окончательно определить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на 2,5 года", - зачитал судья приговор в отношении Беляева и Кучарбаева.

Фигурантами уголовного дела стали еще три человека. Начальник отдела управления капитального строительства региона Шадмурат Бикимбетов приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, замначальника отдела этого же учреждения Рамиль Сафин - к пяти годам, директор МУП "Локомотив" города Кумертау Юрий Куров (бывший заместитель мэра Кумертау) - также к пяти годам лишения свободы. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда и будут содержаться в СИЗО до вступления приговора в силу.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые утвердили акт приемки построенных в Кумертау очистных сооружений, зная, что на объекте не проведены пусконаладочные работы, а результаты исследований очищенных стоков воды не предоставлены. Сооружения фактически непригодны для эксплуатации, ущерб бюджету превысил 95 млн рублей. Прокуратура также утвердила обвинительное заключение по делу.

В период совершения преступления Беляев возглавлял мэрию города Кумертау, в мае 2019 года он был назначен вице-премьером - министром ЖКХ Башкирии, Кучарбаев руководил управлением капитального строительства республики. Он перешел в региональный Минстрой в 2020 году.