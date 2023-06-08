В Казани произошло ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем

В результате аварии погибла известная в Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Известная в Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в ДТП с мотоциклом и легковым автомобилем. Об этом сообщает газета "Вечерняя Казань".

"В ДТП с мотоциклом и легковушкой погибла известная в Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Она ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек. В это же время навстречу им ехало авто", - говорится в сообщении.

Ночью мотоцикл Suzuki столкнулся с Opel Astra на улице Мира в Казани, в результате ДТП погибла пассажирка мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Татарстану.

"По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки, следуя по улице Мира, проигнорировал двойную сплошную при повороте налево и не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, за рулем которого был водитель 1995 года рождения. Последний ехал по встречному направлению. В результате ДТП пассажирка мотоцикла скончалась на месте, водитель Suzuki получил травмы, его госпитализировали", - сказали в пресс-службе .

Сафарова была известна в 2010-е годы, когда в интернете набирали популярность ее ролики, где она читает рэп в автомобиле.