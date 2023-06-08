8 июня, 14:00,
обновлено 8 июня, 14:16

В центральной России с начала года задержали 20 человек за террористические преступления

Как сообщили в Росгвардии, подразделениями ОМОН и СОБР выполнено почти 20 тыс. задач

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росгвардия задержала с начала этого года 20 человек по подозрению в совершении террористических преступлений в центральной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Подразделениями ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии выполнено почти 20 тыс. задач, задержаны более 3 тыс. нарушителей, в том числе 20 человек по подозрению в совершении преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что с начала года изъято более 100 единиц оружия и 6 тыс. боеприпасов, около 400 кг взрывчатых веществ, 17 кг наркотических средств, свыше 9,5 тыс. литров фальсифицированной спиртосодержащей продукции и порядка 20 млн рублей. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация