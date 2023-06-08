В центральной России с начала года задержали 20 человек за террористические преступления

Как сообщили в Росгвардии, подразделениями ОМОН и СОБР выполнено почти 20 тыс. задач

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росгвардия задержала с начала этого года 20 человек по подозрению в совершении террористических преступлений в центральной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Подразделениями ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии выполнено почти 20 тыс. задач, задержаны более 3 тыс. нарушителей, в том числе 20 человек по подозрению в совершении преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что с начала года изъято более 100 единиц оружия и 6 тыс. боеприпасов, около 400 кг взрывчатых веществ, 17 кг наркотических средств, свыше 9,5 тыс. литров фальсифицированной спиртосодержащей продукции и порядка 20 млн рублей.