Прокуратура Москвы начала проверку после высадки водителем автобуса детей на трассе

Власти Калужской области помогли школьникам вернуться домой, детей направили в Москву на другом автобусе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичная прокуратура и прокуратура Калужской области начали проверки после того, как водитель автобуса на трассе высадил детей, которые ехали с базы отдыха под Калугой, сообщили в четверг в московском надзорном ведомстве.

"Прокуратура Москвы организовала проверку информации о нарушении законодательства при перевозке детей. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, в том числе при организации перевозки детей автобусами", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что информация поступила в прокуратуру Москвы от коллег из Калужской области, которые также проводят проверку.

Предварительно установлено, что 8 июня водитель автобуса столичной частной компании-перевозчика забрал детей и сопровождающих их лиц с базы отдыха в Калужской области и, не доставив в Москву, высадил на трассе и уехал.

Власти Калужской области помогли школьникам вернуться домой. Дети были направлены в Москву на другом автобусе.