Суд в Ярославской области продлил до августа домашний арест ученого РАН

Сергея Абрамова обвиняют в финансировании экстремистской деятельности

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Переславский районный суд продлил срок домашнего ареста члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Института программных систем имени А. К. Айламазяна Сергею Абрамову, обвиняемому в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Продлен срок домашнего ареста в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до 10 августа. Судом разрешены обвиняемому ежедневные прогулки длительностью не более двух часов", - говорится в сообщении.

Абрамов обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. 12 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Детали уголовного дела пока официально не сообщаются.

Ранее Абрамов возглавлял Институт программных систем имени Айламазяна РАН. В 2006 году получил премию правительства России в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "Скиф" ряда I и ряда II.