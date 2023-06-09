В Нижегородской области мастера приговорили к условному сроку после взрыва газа в доме

Его также оштрафовали на 200 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Мастера газовой службы приговорили к трем годам лишения свободы условно после взрыва в жилом доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Дальнеконстантиновским районным судом Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении мастера по эксплуатации и ремонту Дальнеконстантиновской РЭГС. Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

В апреле 2021 года при производстве работ с газом на внутреннем газопроводе в многоквартирном доме в селе Маргуша мастер допустил нарушения требований безопасности. Это вызвало утечку газовой смеси и взрыв, в результате чего были разрушены конструкции дома, возник пожар. При ЧП пострадали жильцы дома, погиб ребенок.

В прокуратуре добавили, что пострадавшим выплатили компенсации из резервного фонда правительства Нижегородской области, на них приобрели новое жилье.

В пресс-службе СК России по региону отметили, что подсудимый вину в совершении преступления не признал.