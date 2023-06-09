В Смоленской области пьяный водитель сбил трех детей

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 9 июня. Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие в Демидове Смоленской области, в результате которого врезался в группу подростков на обочине, двоим из них причинен тяжкий вред здоровью, сообщает в пятницу следственное управление СК России по региону.

"В Демидове 43-летний мужчина, управляя автомобилем иностранного производства в состоянии алкогольного опьянения, съехал с проезжей части и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение, на котором в тот момент находились дети 10, 11 и 15 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Детей госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. У двоих из них повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, добавили в пресс-службе.