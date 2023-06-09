Трасса Новая Каховка - Херсон, которая нужна для эвакуации жителей Алёшек, затоплена

Спасателям приходится двигаться в обход, что удлиняет маршрут на несколько часов

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 9 июня. /ТАСС/. Трасса между Новой Каховкой и Херсоном, которая нужна для эвакуации жителей Алёшек и Голой Пристани, четвертый день затоплена после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, передает корреспондент ТАСС.

Военных машин на этой трассе практически нет. Дорога нужна, чтобы перекидывать силы МЧС России для эвакуации людей, все еще остающихся на крышах домов в Алёшках и Голой Пристани. Однако спасателям приходится двигаться в обход, что удлиняет маршрут на несколько часов.

ВСУ продолжают обстреливать высаженные здесь в песках леса. Хвойные деревья полыхают, дорога покрыта густым дымом.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.