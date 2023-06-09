В Чите арестовали бывшего топ-менеджера после стрельбы из арбалета

По данным регионального УМВД, пострадавших нет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель гендиректора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму Игорь Рыжков выстрелил из арбалета в своего преемника на улице в центре Читы. После этого мужчину задержали, он заключен под стражу, сообщил ТАСС источник в силовом ведомстве.

"Стрелял бывший заместитель гендиректора ТГК-14 по экономической безопасности и режиму Игорь Рыжков. Выстрелил в своего преемника из арбалета, подъехав к офису компании на самокате. Мужчина задержан и заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального УМВД, инцидент произошел 31 мая. Злоумышленник на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета. "Стрела не причинила вреда здоровью читинца", - говорится в сообщении ведомства. Стрела застряла в одежде мужчины, поэтому он не пострадал.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чите и аппарата регионального УМВД установили личность подозреваемого. Им оказался читинец 1967 года рождения. Его задержали около дома", - отметили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. От арбалета злоумышленник попытался избавиться, спрятав его среди мусора. Он изъят.

Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Региональные СМИ отмечают, что у Рыжкова были судебные тяжбы с руководством ТГК-14.