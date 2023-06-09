В Москве блогера Хизри Запирова осудили на четыре года за мошенничество с инвестициями

По данным следствия, обвиняемый рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил блогера Хизри Запирова и его соучастника Эдуарда Ломидзе к четырем годам колонии общего режима каждого за мошенничество с инвестициями в букмекерские конторы на 500 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции обвинения суд приговорил Хизри Запирова и 28-летнего Эдуарда Ломидзе к четырем годам лишения свободы, 38-летнюю Наталью Карапетян - к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении. В прокуратуре добавили, что фигуранты дела осуждены за совершение 20 преступлений по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

По данным суда и следствия, обвиняемый с соучастниками в интернете рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал. Инвестиции должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок, но вместо этого переводились на счета третьих лиц, с которых впоследствии обналичивались. С июня 2020 по июнь 2021 года соучастники похитили деньги у 20 потерпевших. Общая сумма причиненного ущерба составила 547 тыс. рублей.

В конце января 2022 года МВД России объявило в федеральный розыск по уголовной статье Запирова, у которого почти 8 млн подписчиков в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Кроме того, в базе розыска МВД находится PR-директор блогера Лусик Карапетян. Она также разыскивается по уголовной статье. Женщина сообщила, что находится уже более восьми месяцев на лечении в Германии и впервые слышит о ситуации. Полиция 30 марта 2022 года задержала Запирова.