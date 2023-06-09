Суд в Курске оштрафовал экс-замглавы подразделения Росприроднадзора на 2,5 млн рублей

Галина Писарева со своим подчиненным получила взятку в 800 тыс. рублей от гендиректора предприятия по производству трикотажного полотна "Экотекс" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за пользование недрами без лицензии

КУРСК, 9 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска назначил бывшему заместителю главы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Галине Писаревой штраф в размере 2,5 млн рублей, признав ее виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки в крупном размере, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"Суд признал виновными: Писареву Г. В. - по ч. 1 ст. 286 (два преступления), п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (два преступления), ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, наказание окончательно - штраф в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления, на срок три года", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Писаревой и ее подчиненного Андрея Мальцева по подозрению в получении взятки. По версии следствия, взятку они получили от гендиректора предприятия по производству трикотажного полотна "Экотекс" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за пользование недрами без лицензии.

По данным суда, в 2020 году Писарева и Мальцев дважды получили взятки в крупном размере - 800 тыс. рублей. При попытке получить взятку в 400 тыс. рублей они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Также Писареву осудили за превышение должностных полномочий, Мальцева - за совершение служебного подлога и злоупотребление должностными полномочиями.

Мальцеву суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления, на срок 3,5 года.

"Приговором суда с Писаревой и Мальцева в солидарном порядке в доход государства взыскано 1,6 млн рублей, кроме того, с Мальцева - 47 651 рубль - в счет конфискации денежных средств, полученных ими в результате совершения преступлений", - добавили в пресс-службе.