В Верхней Пышме 12 детей отравились в школьной столовой

Сотрудники управления Роспотребнадзора взяли пробы продукции столовой и смывы с поверхностей в пищеблоке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. В Верхнепышминскую центральную больницу Свердловской области с рвотой и температурой доставили 12 детей, которые посещали городские лагеря. Питание для них было организовано в столовой средней общеобразовательной школы № 33 в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, посещающих городские лагеря МБУ ДО "Детская школа искусств", МАОУ "СОШ № 33", СШ "Велогор". <…> За медицинской помощью в ГАУЗ Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П. Д. Бородина" обратились 12 обучающихся с жалобами на рвоту, температуру. Питание детей было организовано на базе столовой МАОУ "СОШ № 33", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники управления Роспотребнадзора взяли пробы продукции столовой и смывы с поверхностей в пищеблоке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.