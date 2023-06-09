Суд смягчил меру пресечения экс-замглавы администрации района Ивановской области

Он пробудет под домашним арестом до 31 июля

ТАСС, 9 июня. Октябрьский районный суд города Иванова изменил на домашний арест меру пресечения бывшему заместителю главы администрации Ивановского района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Постановлением Октябрьского районного суда от 9 июня отказано в удовлетворении ходатайства органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю главы администрации Ивановского муниципального района. Суд изменил обвиняемому меру пресечения на домашний арест сроком до 31 июля включительно", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщали в суде, в отношении чиновника расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 19 апреля ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда уточнили ТАСС, что фигурант проходит по уголовному делу, возбужденному в августе 2022 года в отношении первого замглавы администрации Ивановского района, который, полагает следствие, лично получил от директора предприятия взятку в 1 млн 250 тыс. рублей взамен на заключение выгодных муниципальных контрактов.