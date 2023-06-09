На Кубани более 100 домов оказались подтоплены из-за дождей

В ПВР находятся 23 человека

КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Более 100 домовладений в Новокубанском районе Краснодарского края остаются подтопленными после дождей. Продолжаются работы по ликвидации последствий в Лабинском районе, где в пункте временного размещения находятся 23 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в пятницу.

"О ситуации в Новокубанском районе: спасатели продолжают работы по откачке - еще подтоплены 111 домовладений. <…> О ситуации в Лабинском районе: в пункте временного размещения находятся 23 человека, в том числе 13 детей", - говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что в этих двух районах в общей сложности были подтоплены более 1,1 тыс. придомовых территорий, вода заходила более чем в 400 домов, ликвидацию последствий в Лабинском районе также продолжают, в некоторых населенных пунктов действует режим чрезвычайной ситуации.

В Краснодарском крае уже несколько недель идут дожди. В пятницу вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой и порывами ветра до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 июня, возможны подъемы уровня воды в реках.