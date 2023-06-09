В районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за саранчи

В Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах стартовала обработка около 3 тыс. га

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. В нескольких районах Волгоградской области ввели режим повышенной готовности для координации действий профильных служб по обработке территорий от саранчи и локализации очагов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Волгоградской области создают условия для своевременной обработки территорий от саранчи. <…> Превентивной мерой служит и вводимый в отдельных муниципальных образованиях режим повышенной готовности: это позволяет мобилизовать силы и средства, обеспечивать постоянное взаимодействие всех структур и оперативно реагировать на ситуацию", - говорится в сообщении

Уточняется, что такой режим введен в Быковском, Палласовском, Старополтавском и Среднеахтубинском районах. Там уже стартовала обработка около 3 тыс. га. При необходимости аналогичные решения могут быть приняты и в других муниципальных образованиях.

В Волгоградской области борьбе с саранчовыми вредителями уделяется самое пристальное внимание. Пики массовых размножений саранчовых вредителей на территории региона отмечались в 2001 и 2011 годах. Проведение в полном объеме истребительных мероприятий в годы массовых размножений привело к снижению численности стадных саранчовых.