В Саратове у собственника незаконно отобрали более 20 торговых павильонов

Возбуждено дело

САРАТОВ, 9 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о самоуправстве в связи с незаконным лишением собственника более 20 торговых павильонов в Саратове. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, не позднее октября 2022 года сотрудники одной из коммерческих структур без разрешения на то собственника самовольно завладели 23 торговыми павильонами, находящимися на территории Ленинского района города Саратова, чем причинили ему ущерб в сумме более 2,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина 9 июня возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

Ранее несколько предпринимателей из Саратова записали видеообращение к Бастрыкину, в котором попросили защиты своих прав. Они утверждают, что принадлежащее им имущество было присвоено и продано без их ведома руководителем одной из коммерческих структур.