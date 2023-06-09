Spiegel: в Германии нашли более 1 тыс. патронов у готовивших переворот экстремистов

По сведениям журнала, они собирались организовать "штаб-квартиру" в замке близ населенного пункта Бад-Лобенштайн

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ обнаружили более 1 тыс. патронов в замке в центральной части страны. Как пишет в пятницу Der Spiegel, именно там собрались организовать "штаб-квартиру" планировавшие госпереворот правые экстремисты из движения "Рейхсбюргеры".

7 декабря 2022 года стало известно о пресечении попытки государственного переворота. Спецслужбы задержали 25 из более чем 50 подозреваемых. Операция стала одной из самых масштабных в истории республики. Обыски прошли в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. При этом организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной: в нее входили наследник одной из княжеских династий, политик, военные и бойцы спецподразделений министерства обороны.

"Штаб-квартиру" организаторы собирались организовать в замке близ населенного пункта Бад-Лобенштайн (земля Тюрингия). Именно там при обыске были найдены патроны. Также обнаружены документы, которые свидетельствуют, что заговорщики якобы допускали применение смертной казни "к предателям в собственных рядах", говорится в статье Der Spiegel.

Журнал пишет, что в замке якобы были найдены документы, имеющие отношение к одному из российских банков. Никаких существенных подробностей на этот счет не приводится.

Следствие причисляет группу заговорщиков к так называемым рейхсбюргерам, известным также как "граждане Рейха". Это движение зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века, сейчас оно насчитывает примерно 23 тыс. сторонников. Они считают, что Германия существует в границах 1937 года, не признают действующее правительство и заявляют, что страна, как и в послевоенное время, оккупирована союзниками. "Рейхсбюргеры" часто организовывают военные реконструкции, проводят закрытые встречи. Они печатают собственные документы, поскольку считают недействительными те, которые выдают германские инстанции.

Долгое время спецслужбы полагали, что угроза конституционному строю от движения не исходит, так как оно было сильно разрозненно, не имело какой-либо структуры. Радикализация началась в середине 2010-х годов.