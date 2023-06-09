9 июня, 20:59

В Италии заявили о пресечении попытки угона пиратами турецкого судна у берегов Неаполя

Министр обороны республики Гуидо Крозетто сообщил, что захватчиков обезвредили

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что пытавшиеся захватить торговое турецкое судно задержаны.

"Захватчики обезврежены. Все завершилось благополучно", - написал министр 9 июня в Twitter, сообщив таким образом о пресечении попытки угона судна в Неаполитанском заливе. Ранее он же сообщил, что на помощь подавшему сигнал SOS экипажу из 22 человек было направлено специальное подразделение ВМС. О происходящем министра информировали, когда он в прямом эфире беседовал с телеведущим Бруно Веспой.

Согласно поступившим данным, захватчиков было 15. Их называют нелегалами, не уточняя из какой страны. Некоторые из них были вооружены. 

Теги:
Италия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация