В Италии заявили о пресечении попытки угона пиратами турецкого судна у берегов Неаполя

Министр обороны республики Гуидо Крозетто сообщил, что захватчиков обезвредили

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что пытавшиеся захватить торговое турецкое судно задержаны.

"Захватчики обезврежены. Все завершилось благополучно", - написал министр 9 июня в Twitter, сообщив таким образом о пресечении попытки угона судна в Неаполитанском заливе. Ранее он же сообщил, что на помощь подавшему сигнал SOS экипажу из 22 человек было направлено специальное подразделение ВМС. О происходящем министра информировали, когда он в прямом эфире беседовал с телеведущим Бруно Веспой.

Согласно поступившим данным, захватчиков было 15. Их называют нелегалами, не уточняя из какой страны. Некоторые из них были вооружены.