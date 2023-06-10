СМИ сообщили о восьми пострадавших в Чехии в ДТП с автобусом

По информации агентства CTK, тяжело ранен ребенок

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Авария с автобусом произошла в Литвинове на северо-западе Чехии. Ранения получили восемь человек, из которых наиболее пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщило в пятницу вечером информационное агентство CTK.

Ребенок, согласно агентству, получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом спасателей в специализированную больницу города Усти-над-Лабем, являющегося центром региона. Остальные семеро пострадавших были направлены автомобилями скорой помощи в клинику близлежащего от места ДТП райцентра.

Обстоятельства аварии расследует полиция. "Автобус по пока не установленным причинам съехал в кювет", - привело агентство слова представителя полиции Вероники Гышплеровой.